Манагуа , , 08:08 — REGNUM Посол Индонезии в Панаме и Никарагуа Сукмо Харсоно вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкаде, сообщает Antara.

Посол Индонезии передал теплые приветствия от президента Индонезии Джоко Видодо президенту Никарагуа, а также от министра иностранных дел Индонезии министру иностранных дел Никарагуа.

Сукмо Харсоно выразил соболезнования в связи с последствиями ураганов в Никарагуа.

Глава МИД Никарагуа и посол Индонезии договорились продолжать улучшать торговые и инвестиционные отношения, которые в настоящее время находятся на низком уровне.

Кроме того, министр иностранных дел Никарагуа надеется на взаимность на основе принципа уважения и невмешательства во внутренние дела страны, как это до сих пор делало правительство Никарагуа.

Глава МИД Никарагуа заявил, что посетит Индонезию после того, как ситуация с пандемией окажется под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке министра образования Сингапура Лоуренса Вонга, пройдет еще четыре-пять лет, прежде чем пандемия коронавируса закончится и мир сможет вернуться к нормальной жизни.

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