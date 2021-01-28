Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал, что российская вакцина «Спутник V» важна для борьбы с пандемией коронавируса. В интервью ТАСС он сообщил, что ожидает от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) скорейшей сертификации препарата.

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«Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе», — сказал он.

По словам Гутерреша, разработанный в России препарат может использоваться «в самых уязвимых областях», то есть для вакцинации собственных сотрудников ООН и местного населения в странах, где организация осуществляет свои миссии.

«В данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она (российская вакцина — ред.) будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — сказал он.

Ранее Гутерреш заявил, что вакцины от коронавируса следует рассматривать как глобальное общественное благо, а мощности по их производству необходимо наращивать во всём мире.

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