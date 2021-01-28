Братислава, , 07:50 — REGNUM Новая оборонная стратегия Словакии утверждена парламентом республики, 28 января передает телеканал TA3.

За документ проголосовали 108 из 120 депутатов, которые присутствовали на заседании. В документе подчеркивается неизменный факт членства страны в НАТО и ЕС. Стратегия провозглашает приоритетами Словакии обеспечение суверенитета, территориальной целостности, а также нерушимости границ республики.

Кроме того, принятый документ предписывает расширить участие словацкого военно-промышленного комплекса в обеспечение обороноспособности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил послу при НАТО письмо с призывом поддержать завершение миссии Североатлантического альянса в Ираке.

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