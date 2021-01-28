Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Более 30 тысяч человек перестали быть членами Республиканской партии США после произошедших 6 января беспорядков у здания Конгресса. Об этом 27 января пишет газета The Hill.

Журналисты издания подчеркивают, что такая ситуация беспрецедентна и может пошатнуть позиции республиканцев в стране. Отмечается, что представленные цифры касаются только тех штатов, где ведется еженедельный мониторинг состава политических объединений, а информация по другим регионам пока не известна и после ее обнародования число покинувших партию может значительно возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января, в ходе голосования в Палате представителей Конгресса по резолюции об импичменте экс-президента США, республиканца Дональда Трампа, документ об отстранении главы государства поддержали 10 его однопартийцев.

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