Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Министерство обороны США намерено анализировать риски изменений климата при моделировании военных операций, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в официальном заявлении.

«Полностью поддерживаю указание президента включить вопросы климата в качестве важнейшего элемента нашей национальной безопасности и проанализировать влияние изменений климата на наши стратегии безопасности, операций и инфраструктуру», — заявил он.

Остин добавил, что американское военное ведомство полностью поддерживает включение анализа рисков изменения климата в новую редакцию Стратегии национальной обороны. При этом он подчеркнул, что Пентагон с 2010 года признает влияние климатических изменений на военные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США решили официально вернуться к исполнению обязательств по Парижскому соглашению о климате. Официальное возвращение Соединенных Штатов состоится 19 февраля.