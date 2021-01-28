Токио, , 06:21 — REGNUM Евросоюз намерен вновь ввести запрет на въезд из Японии в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленный источник.

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По его данным, соответствующее решение было принято на уровне встреч послов 27 января. Ожидается, что официально об этом будет объявлено уже 28 января. При этом каждая страна — член Евросоюза будет принимать самостоятельное решение о запрете на въезд. Предполагается, что запрет затронет всех, кто прибывает с территории Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии не исключили продления режима чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отмечалось, что решение японское правительство может принять уже в «ближайшее время».