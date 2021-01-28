Днепропетровск, Украина, , 06:10 — REGNUM Родители школьников в одной из днепропетровских школ пожаловались на учителя младших классов, которая преподаёт «уроки ненависти» к русскому языку. Об этом 27 января сообщило издание «Страна».

«Недавно дали нам нового учителя, а он учит детей, что русский язык — язык врагов, русские — враги, понаехали, колонизировали Украину», — приводит издание обращение родителей на странице «Образование Днепра — социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения» в Facebook.

Из публикации следует, что о постыдности изучения «языка исторических врагов» детям в возрасте 7 и 8 лет рассказывает учитель школы № 137 в Днепропетровске. Возмущённые родители потребовали отстранить педагога от работы, обратившись к руководству школы и в местный департамент образования, однако там ответили отказом.

«Единственное — что они как бы провели работу с учителем и попросили её не трогать политику. Но учитель все равно продолжает в том же духе», — пишут родители, отмечая, что не могут сменить школу, так как это единственное образовательное учреждение поблизости.

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