Бейрут, , 05:57 — REGNUM Армейские подразделения и бронетехника были привлечены для разгона участников беспорядков в ливанском Триполи, 28 января передает телеканал LBC.

Протестующие начали забрасывать военных камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе столкновений в Триполи пострадали 226 человек. Протесты вспыхнули из-за недовольства людей введением карантинных мер.

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