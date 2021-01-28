Вашингтон, 28 января 2021, 05:48 — REGNUM Возможность выпустить письменное заявление на процессе по своему импичменту рассматривает бывший президент США Дональд Трамп, 27 января передает телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.
Экс-глава Белого дома планирует заменить документом необходимость личного присутствия на слушаниях в американском Сенате.
Источники отмечают, что Трамп основательно готовится к процессу и подбирает команду юристов своей защиты. Их возглавит адвокат Бутч Бауэрс. Кроме того, защищать Трампа вызвался и прокурор Джошуа Говард.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Сенат США принял решение отложить рассмотрение импичмента Дональду Трампу до 9 февраля.
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