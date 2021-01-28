Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс заработал $1,8 млн на продаже сувениров со своей фотографией во время инаугурации президента США Джо Байдена, сообщает Associated Press.

Сообщается, что фотография сенатора в варежках стала мемом в американском сегменте интернета, что поспособствовало продажам сувениров. Вырученные деньги Сандерс намерен отдать на благотворительность. Также он поблагодарил пользователей интернета за творческий подход.

«Мы рады, что можем использовать эту интернет-известность для помощи жителям Вермонта», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пытался выдвинуться кандидатом от Демократической партии США на выборы президента в 2020 году, однако на праймериз победил его конкурент Джо Байден. После этого Сандерс заявил, что не собирается больше баллотироваться в президенты США.