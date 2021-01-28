Москва, , 04:59 — REGNUM Соединённые Штаты вместе со своими военно-политическими союзниками вскоре не смогут диктовать правила другим странам, такому положению дел в мире приходит конец, написал 28 января председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Так он прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга, который ранее призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону для противодействия «агрессивным действиям» России.

«Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец», — написал Пушков.

Он отметил, что в мире осталось «слишком мало желающих», готовых следовать навязанным правилам, опирающимся лишь на право сильного. «Тем более на право бывшего сильного», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия агрессивна и НАТО не должно ослаблять боеготовность — Столтенберг