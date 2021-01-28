Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) лишит Соединённые Штаты «важнейших рычагов влияния» на Россию, заявили 27 января конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс, возглавляющие комитеты по иностранным делам и делам вооруженных сил палаты представителей.

Они отвергли намерения администрации президента США Джо Байдена решение продлить СНВ-3 на пять лет.

«Расстраивает, что администрация Байдена упустила возможность договориться о версии договора, которая стала бы серьёзней и включала в себя нестратегическое ядерное вооружение, новые системы, не охваченные нынешним соглашением», — говорится в распространённом ими заявлении.

Маккол и Роджерс отметили также, что Белый дом всё ещё может добиться продления договора на более короткий срок, чтобы получить преимущество на время дальнейших переговоров с Россией.

Напомним, Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а для баллистических ракет, снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках установлен потолок в 700 единиц. Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.

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