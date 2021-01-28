Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Новый госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором обсудил подготовку к саммиту альянса, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

По данным ведомства, Блинкен подтвердил намерения президента США Джо Байдена укрепить и активизировать сотрудничество в рамках Североатлантического альянса. Также он обсудил со Столтенбергом доклад «НАТО-2030» и подготовку к саммиту стран — участниц военного блока. Ожидается, что мероприятие состоится в марте 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января состоялся телефонный разговор между американским президентом Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров обсуждались проблемы в сфере безопасности.

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