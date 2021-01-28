Москва, , 04:07 — REGNUM Новый административный регламент МВД России по выдаче и замене паспортов вступил в силу. Он уточняет требования к фотографиям на паспорт, вводит новую форму заявления и новые реквизиты госпошлин.

Главным новшеством стал запрет на любое, даже минимальное ретуширование фотографии.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в документе.

Кроме того, гражданам запретили приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих цвет глаз. Запрет относится также к фото в форменной одежде. Возраст гражданина на фотографии должен совпадать с возрастом на день подачи заявления.

Отметим, регламент вступил в силу с 11 января 2021 года. Напомнить о нём в МВД РФ решили сегодня, в период снятия «антикоронавирусных» ограничений, когда граждане активнее начали переоформлять или получать новые удостоверения личности.