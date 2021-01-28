Берлин, , 03:42 — REGNUM Потери европейского бизнеса из-за санкций, вводимых против России с 2014 года, составили миллиарды евро, в то время как объём замороженных активов измеряется тысячами евро. Такой вывод подготовило для бундестага министерство экономики и энергетики Германии.

В ведомстве отмечают, что за шесть лет правительство ФРГ заморозило активы и денежные средства граждан России на сумму порядка €1,8 млн. При этом торговый оборот между двумя странами сокращался из года в год: с €67,7 млрд в 2014 году до €48 млрд — в 2016-м. Аналогично ситуация развивалась в других странах Евросоюза, отмечают составители доклада.

Как пояснил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ Антон Фризен, введением санкций власти ЕС добились «плачевного» результата, поскольку только в его стране ущерб стал невосполнимым, и он измеряется потерей «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР».

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