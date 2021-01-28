Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Продажа американских вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии временно прекращена решением властей США. Об этом 27 января пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В Белом доме хотят изучить сделки, заключенные при предыдущем главе государства Дональде Трампе. В их число вошли контракты на поставку высокоточных боеприпасов Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ. В администрации США намерены удостовериться, что эти вооружения не будут применены в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января начальник штаба вооруженных сил Боснии и Герцеговины генерал Сенад Машович заявил, что эта балканская республика планируют приобрести у США боевые машины Humvee и военные вертолеты.

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