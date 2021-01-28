Тегеран, , 10:22 — REGNUM 27 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) заявил, что подготовлена основа для укрепления экономических отношений между странами региона, отметив, что торгово-экономическое сотрудничество принесет устойчивый мир и стабильность в ближневосточный регион. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Джавад Зариф сделал это замечание, выступая перед журналистами по прибытии в Ереван (Армения). Говоря о своих недавних визитах в Баку и Москву, он отметил, что на повестке дня стоит комплексное многостороннее сотрудничество в различных направлениях.

В Ереване глава МИД Ирана заявил, что проведет переговоры с президентом и министром иностранных дел Армении как о многостороннем, так и о двустороннем сотрудничестве.

Ожидается, что министр иностранных дел также посетит Грузию и Турцию с целью обсуждения сотрудничества и событий в регионе.