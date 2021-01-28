Тегеран, , 09:22 — REGNUM 27 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся с официальным визитом в Ереване, встретился с высокопоставленными армянскими лицами, включая министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В настоящее время проходит первый раунд переговоров между министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом и его армянским коллегой.

Перед визитом в Армению министр иностранных дел Ирана посетил Баку, Азербайджан и Москву. После Армении Зариф продолжит свое региональное турне, совершив перелет в Грузию и Турцию.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф начал региональное турне по России, Турции, Азербайджанской Республике, Армении и Грузии в попытке укрепить дружбу и экономическое сотрудничество после ухода бывшего президента США Дональда Трампа из Белого дома.

Возглавляя делегацию, министр иностранных дел Ирана посетил Баку и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, своим коллегой Джейхуном Байрамовым, а также заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым.

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