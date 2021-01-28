Тегеран, , 09:53 — REGNUM 27 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что для его страны важен подход администрации Байдена к отмене антииранских санкций, а также меры, предпринятые властями США в этом направлении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохамад Джавад Зариф U.S. Department of State

В эксклюзивном интервью агентству IRNA Зариф ответил на вопрос о том, повлияет ли назначение Роберта Малли специальным посланником США по иранским делам на отношения между Тегераном и Вашингтоном, заявив, что отдельные лица в новой администрации США не вызовут кардинальные изменения.

«Роберт Малли участвовал в переговорах по ядерной программе Ирана. Как и другие члены команды Байдена, он является для нас важным связующим звеном, так как может оказать содействие в снятии санкций, введенных экс-президентом США Дональдом Трампом», — сообщил Зариф.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп вышел из иранской ядерной сделки в 2018 году, после чего ввел санкции против Ирана. В 2019 году иранские власти объявили о намерении сократить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).