Тегеран, , 09:28 — REGNUM 27 января заместитель генерал-губернатора иранской провинции Керман по политическим вопросам, безопасности и социальным вопросам заявил, что ирано-афганские отношения выходят за рамки политики и дипломатии, так как основаны на культурной близости. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Садек Басири на встрече с послом Афганистана в Тегеране Абдолгафором Ливалем отметил, что обе страны имеют общие взгляды по различным вопросам, таким как борьба с терроризмом и наркотиками, при этом «соседи могут похвастаться культурной близостью».

«Никто не может отнять у нас культурную общность, и мирное сосуществование афганских беженцев в провинции Керман свидетельствует о глубокой близости между двумя народами», — заявил он.

Посол Афганистана, в свою очередь, поблагодарил жителей провинции Керман за гостеприимство, выразив надежду на установление мира в его стране. Далее он указал на возвращение иммигрантов в качестве одного из приоритетных задач Афганистана.