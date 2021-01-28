Тегеран, , 08:45 — REGNUM 26 января заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что страна не будет вести никаких переговоров с группой 5+1 по любому вопросу, кроме реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), при этом страна готова обсудить вопрос о безопасности в регионе Персидского залива только с ближневосточными государствами без какого-либо иностранного вмешательства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 января.

Арагчи, который в настоящее время находится в Кувейте во главе делегации, сделал эти замечания на встрече с министром иностранных дел Кувейта Ахмедом ан-Насером ас-Сабахом. Высоко оценив усилия страны по установлению взаимопонимания и примирения между государствами Персидского залива, он подчеркнул, что диалог и иностранное невмешательство являются двумя основными принципами коллективной безопасности.

Чиновник подчеркнул необходимость дальнейшего проведения консультаций между двумя странами по двусторонним вопросам и региональным событиям, выразив решимость Ирана укреплять связи с арабским государством и другими странами ближневосточного региона.

«Учитывая существующие возможности, сотрудничество между странами Персидского залива в различных областях может принести региону светлое и многообещающее будущее», — сказал он.

Министр иностранных дел Кувейта, со своей стороны, приветствовал продолжение консультаций между двумя странами, заявив, что диалог между региональными государствами является единственным решением для устранения разногласий. Он также подтвердил решимость и заинтересованность своей страны в развитии двусторонних отношений в различных областях.