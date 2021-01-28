Тегеран, , 08:38 — REGNUM 26 января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что участие всех афганских сторон в мирных переговорах является единственным способом поддержания устойчивого мира в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 января.

Выступая перед журналистами на пресс-конференции в Тегеране, Хатибзаде отметил, что публичная дипломатия Ирана переживает новый этап развития. Он также подчеркнул, что целью поездки делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Иран является проведение переговоров по мирному процессу в Афганистане.

«Политическая делегация движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) во главе с Абдулом Гани Барадаром прибыла в Тегеран и была принята официальными лицами министерства иностранных дел», — заявил Хатибзаде.

Говоря о программе поездки, он сообщил, что афганская делегация проведет переговоры с министром иностранных дел Ирана, специальным представителем по Афганистану и некоторыми другими официальными лицами.

По словам Хатибзаде, Иран вложил огромные ресурсы в поддержание мира и стабильности в Афганистане, принимая миллионы афганских беженцев в течение нескольких десятилетий. Он выразил надежду на то, что народ соседней страны будет жить вместе, свободный от этнических, фракционных и религиозных различий.