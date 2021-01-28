Токио, , 02:40 — REGNUM Глава правительства Японии Ёсихидэ Суга договорился с американским президентом Джо Байденом о скором визите в США, сообщает пресс-служба японского МИД.

«Лидеры двух государств договорились организовать визит в США в подходящее время», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что детали визита, а также конкретные сроки будут согласованы с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Также, согласно данным МИД Японии, Суга поприветствовал решения Байдена вернуть Соединенные Штаты во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение оп климату.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января состоялся телефонный разговор главы МИД Японии Тосимицу Мотэги с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров стороны договорились об укреплении сотрудничества в рамках военного альянса.

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