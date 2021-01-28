Минск, , 01:00 — REGNUM Александр Лукашенко сам породил нынешний кризис в Белоруссии ошибочной политикой — как внутренней, так и внешней. Он не проводит реформы и перекладывает власть из кармана в карман. Об этом 27 января в прямом эфире на канале Украина.ру заявил политолог Ростислав Ищенко. ответит на вопросы зрителей.

«Проблема заключается в том, чтобы снять возникшее в обществе напряжение», — констатировал Ищенко.

По оценке эксперта, напряжение в белорусском обществе остаётся и в протестных выступлениях взята пауза до весны. Он обратил внимание: «Никогда в России не выходил такой процент населения, который вышел на улицы в Белоруссии». Это говорит о том, что существующая в Белоруссии система себя исчерпала и не соответствует чаяниям очень большой части народа.

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Белорусов «перестала устраивать та система», а не столько Лукашенко лично, подчеркнул Ищенко. Легитимность Лукашенко разрушалась, так как он не в состоянии выполнять социальный контракт, при этом желая править пожизненно с неограниченными полномочиями.

Эксперт уверен, что «в белорусском обществе произошёл жесткий раскол, этот раскол надо уврачевать», и загнать проблему вглубь не получится. По его мнению, Белоруссию спасёт только системная реформа, а не смена Александра Лукашенко на Светлану Тихановскую. Необходимы реформы, которые снизят личное влияние Лукашенко и оздоровят экономические отношения, считает Ищенко.

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