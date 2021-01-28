Берлин, , 00:49 — REGNUM Власти Германии намерены ввести запрет на въезд в страну из ряда государств, где выявлены множественные случаи заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции, сообщает газета Der Spiegel.

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Издание сообщает, что пока вопрос обсуждается на уровне министерств ФРГ. При этом ранее канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала с главой немецкого МВД Хорстом Зеехофером вопрос закрытия авиасообщения со странами, где подтверждено множество случаев инфицирования новыми штаммами SARS-CoV-2. Также не исключается и полный запрет авиасообщения с такими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Германии подтверждено более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались почти 54 тыс. пациентов. Отмечалось, темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ФРГ остаются на высоком уровне.

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