Минск, , 00:38 — REGNUM Белоруссия согласно международному праву обязана защищать права человека — всех, кто находится на её территории, включая обеспечение абсолютного запрета пыток, а также расследования и наказания виновных. Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International в опубликованном 27 января докладе.

Организация представила шокирующие свидетельства о массовых арестах мирных демонстрантов и пытках, раздевании догола, безжалостных избиениях, стрессовых ситуациях, лишении еды и питьевой воды, а также медицинской помощи в течение нескольких дней. О таких фактах рассказывали узники десятков центров изоляции правонарушителей из разных городов Белоруссии. Точное количество произвольно задержанных протестующих, прошедших через такие центры, остаётся неизвестным. Однако известно, что на начало декабря 2020 года верховный комиссар ООН по правам человека располагал данными о более 27 тыс человек и с тех пор произвольные аресты продолжаются.

Заявившие о пытках и других нарушениях своих прав заявители не только столкнулись с жестокими репрессиями, но и с бюрократическими препонами, тактикой проволочек и явным препятствием со стороны системы, разработанной для того, чтобы обескураживать и запугивать их, а также игнорировать и сводить на нет их жалобы и их доказательства. Одна из бывших узниц минского изолятора на улице Окрестина рассказала Amnesty International, что после того, как ей удалось зарегистрировать свою жалобу и подтвердить свои травмы официальной судебно-медицинской экспертизой, она услышала от следователя, что он не будет начинать официальное расследование без «приказа сверху».

Новый генпрокурор Белоруссии Андрей Швед 28 октября 2020 года рассказывал не об обеспечении судебного преследования подозреваемых в нарушении прав человека, а о том, что против протестующих было возбуждено 657 уголовных дел. Он сообщил также, что более 200 человек уже обвинены в массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников полиции. В то же время белорусские общественные организации задокументировали множество дел против мирных демонстрантов, возбужденных по политически мотивированным, сфабрикованным обвинениям.

«Беспрецедентный масштаб продолжающихся нарушений прав человека и полная безнаказанность преступников у себя дома требуют введения в действие или создания международных механизмов для расследования и судебного преследования», — констатировала международный директор Amnesty International по Восточной Европе и Средней Азии Мари Струзерс.