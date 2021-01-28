Минск, , 00:33 — REGNUM «Команды демократических сил провели общую встречу и обсудили План победы-2021», — сообщил 27 января Телеграм-канал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, Вероника и Валерий Цепкало мобилизуют силы для: помощи людям, которые пострадали от репрессий; наращивания протестной активности; экономического и политического давления на режим; поддержки местных сообществ; создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства; увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих; возврата законности и наказания виновных в насилии», — сказано в сообщении.

Там также отмечено, что раскрытие плана будет осуществляться «по ходу развития событий» и некоторые детали его будут раскрыты на следующей неделе. Пока же готовятся «совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной».

Напомним, по итогам президентской кампании 2020 года Александр Лукашенко удержал власть в Белоруссии и подавил массовые протестные выступления. Противники его бессменного правления выходят на массовые уличные манифестации с 9 августа с требованиями новых честных президентских выборов, освобождения политзаключённых, прекращения пыток и репрессий, привлечения к ответственности чиновников и силовиков.