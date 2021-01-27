Луганск, , 23:46 — REGNUM Позиции Народной милиции ЛНР в районе села Логвиново обстреляны ВСУ, сообщили 27 января в луганском оборонном ведомстве.

Уточняется, что обстрел вела 59-я бригада ВСУ с направления населённого пункта Луганское. Применялся ручной противотанковый гранатомёт (РПГ), из которого выпустили два снаряда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 января, ВСУ дважды атаковали позиции Народной милиции ЛНР у населённого пункта Калиново.

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