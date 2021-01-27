Донецк, , 23:36 — REGNUM Село Петровское (ДНР) подверглось обстрелу из гранатомётов и вооружения боевой машины пехоты (БМП) вечером 27 января, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

В 21:35 мск в направлении Петровского ВСУ провели массированный обстрел из вооружения БМП-2: было сделано порядка 100 выстрелов.

Также велась стрельба из гранатомётов: из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ) ВСУ выпустили два снаряда, из автоматического гранатомёта на станке — десять гранат. Обстрел вёлся украинскими военными также из крупнокалиберных пулемётов.

Отметим, что в районе Петровского находится участок разведения сил и средств «Петровское — Богдановка». На этой территории запрещено, согласно договорённостям Контактной группы, нахождение военной техники и личного состава враждующих сторон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 января ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР.

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