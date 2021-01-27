Киев, , 23:35 — REGNUM Служба безопасности Украины официально подтвердила, что бывшему первому заместителю главы ведомства Дмитрию Нескоромному объявили подозрение в заказе убийства нынешнего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Соответствующее заявление СБУ обнародовано вечером 27 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе расследования установлено, что Нескоромный совместно с другими высокопоставленным сотрудником антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком обсуждали подготовкуубийства Наумова.

СБУ утверждает, что располагает множеством доказательств, подтверждающих это — в частности, видео‑ и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был против возвращения Нескоромного и ряда его соратников на высокие должности в руководстве СБУ.

Ведомство отмечает, что Нескоромного в настоящий момент разыскивают для допроса, как подозреваемого, а подозрение вручили его родным.

Напомним, что еще 23 января отдельные украинские СМи сообщили, что полковник спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа»Андрей Расюкбыл задержан 22 января по подозрению в подготовке убийства Наумова. В материале отмечалось, что Наумов является «правой рукой» и другом нынешнего председателя СБУИвана Баканова.

Позже в СБУ заявили, что уголовное производство является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления, и в этом деле «не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ».