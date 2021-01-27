Рим, , 23:09 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла в среду, 27 января, начал политические консультации по вопросу о формировании новой правящей коалиции.

Первыми он принял в Квиринальском дворце главу сената Элизабетту Кастеллати и главу нижней палаты парламента Роберто Фико. От комментариев по итогам встречи все стороны воздержались.

Консультации продолжатся в четверг, формальный глава государства примет лидеров всех парламентских партий.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

26 января премьер-министр Джузеппе Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствие с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.