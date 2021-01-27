Брюссель, , 23:03 — REGNUM Страны Североатлантического альянса должны поддерживать свой военный потенциал из-за «агрессивной» политики России и подъема Китая, заявил 27 января председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич со ссылкой на генсека организации Йенса Столтенберга.

В очередной раз руководство альянса призвало страны-члены увеличить военные расходы.

«Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные потенциалы и гарантировать готовность наших военных реагировать на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая», — указано в заявлении.

Кроме того, Столтенберг заявил, что демократии и ценностям членов НАТО «брошен вызов».

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