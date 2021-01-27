Минск, , 23:01 — REGNUM Из-за поддержки Москвой режима Александра Лукашенко «сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше». Об этом в интервью эстонской газете Postimees заявила бежавшая в Литву экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

При этом она не сослалась на данные социологических исследований или иное, только обозначив своё мнение и указав причину. Тихановская отметила также: «С Россией у нас всегда были весьма дружеские отношения».

Ранее представители официальной Москвы отказались от встреч с представителями белорусской прозападной оппозиции. Тихановская с августа находится на содержании западных правительств и под защитой их спецслужб.