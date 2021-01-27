Киев, , 22:52 — REGNUM Важнейшим для Киева вопросом для обсуждения с США является привлечение Вашингтона к процессу урегулирования в Донбассе, заявил 27 января замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью агентству «Укринформ».

"Президент Украины Владимир Зеленский сразу после победы на выборах предлагал идею перезагрузки форматов и более активного привлечения Соединенных Штатов к переговорному процессу. Это один из ключевых вопросов для обсуждения с американской стороной», ― сказал Боднар.

Напомним, 20 января украинский президент Зеленский пригласил очередного американского президента Джо Байдена посетить Киев для улучшения международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января МИД России подчеркнул, что подключение США к «нормандскому формату», участниками которого являются Россия, Германия, Франция и Украина, нужно Киеву для дальнейшего невыполнения Минских договоренностей, а сигналы новой американской администрации показывают неконструктивное отношение Вашингтона к ситуации в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-посол США назвал Украине «цену» за активную поддержку от Байдена