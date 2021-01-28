Владимир Васильев, 28 января 2021, 02:40 — REGNUM Должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам в администрации президента Джо Байдена должна занять Виктория Нуланд. О выдвижении её кандидатуры на этот пост было сообщено ещё до вступления Джо Байдена в должность. При этом было высказано мнение, что Виктория Нуланд «обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов».

Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Следует заметить, что Нуланд с 2016 года имеет самое высокое личное звание на дипломатической службе США — Career Ambassador (Карьерный посол), это старший дипломатический пост. Лицо на данный пост выдвигается президентом и утверждается Сенатом США.

Предстоящее назначение, по мнению американского журнала The National Interest, свидетельствует о том, что ухудшение отношений России и США при президенте Джо Байдене продолжится. Издание 15 января 2021 года опубликовало статью под красноречивым заголовком «Выбор Джо Байдена в пользу Виктории Нуланд означает, что отношения с Россией могут ухудшиться».

В публикации Нуланд описывается как фигура, которая «сыграла ключевую роль в реализации политики администрации Обамы на Украине во время и после революции Евромайдана 2014 года». А также делается вывод, что она всегда поддерживала и участвовала в реализации всех политических решений администрации президента Барака Обамы, «направленных на противодействие, сдерживание и устрашение Москвы».

Виктория Нуланд. Киев, 2015
Виктория Нуланд. Киев, 2015
U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Теперь рассмотрим несколько интересных фактов из биографии Нуланд. Она закончила элитный частный колледж Choate Rosemary Hall и престижный Брауновский университет, факультет государственной политики, где изучала политологию, историю, а также русскую литературу. В 1982 году Виктория по программе обмена молодёжными делегациями между СССР и США провела две недели в Одессе, в пионерском лагере «Молодая гвардия». 1984 году в течение восьми месяцев она работала переводчиком на советском рыболовецком судне.

Данные факты биографии прямо говорят о том, что Викторию Нуланд специально готовили для работы на советском (российском) направлении.

Виктория Нуланд работала в Госдепартаменте США с 1984 по 2017 год, в том числе в качестве посла в НАТО с 2005 по 2008 год и помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии с 2013 по 2017 год. В настоящее время она является старшим советником в Albright Stonebridge Group бывшего американского госсекретаря Мадлен Олбрайт и старшим научным сотрудником Института Брукингса.

Кстати, по данным из открытой печати, её муж Роберт Каган — авторитетный идеолог неоконов. Он является международным обозревателем газеты The Washington Post, редактором и автором сетевых изданий The New Republic и The Weekly Standard. Каган — один из соучредителей проекта неоконов «Новый американский век», который направлен на продвижение глобального лидерства Америки. Во время учёбы в Йельском университете Роберт состоял в тайном обществе «Череп и кости» и, скорее всего, и сейчас является его членом.

Есть основания полагать, что о своём выдвижении на должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд знала задолго до января 2021 года. В американском журнале Foreign Affairs, номере за июль-август 2020 года, была опубликована её статья под названием «Загнать Путина в угол. Как уверенная в себе Америка должна вести себя с Россией». Публикация носит программный характер.

В этой программе ничего нового. Всё изложено в следующей цитате: «Однако первым делом должна стать более единая и надёжная защита интересов безопасности США и союзников, где бы Москва не бросала им вызов. С этой позиции силы Вашингтон и его союзники могут предложить Москве сотрудничество, когда это возможно.

Роберт Каган
Роберт Каган
Mariusz Kubik

Они также должны противостоять попыткам Путина отрезать свое население от внешнего мира и напрямую говорить с российским народом о пользе совместной работы и о цене, которую они заплатили за жёсткий поворот Путина от либерализма». Ещё одна интересная цитата: «Российский народ должен знать, что Вашингтон и его союзники дают ему и России выбор».

Кратко можно резюмировать так: укрепление связей с союзниками США и выступление единым фронтом против России, а также упор на раскачку ситуации внутри России.

По внутренней ситуации предлагается особое внимание уделить молодёжи: разрешение безвизовых поездок в США и другие страны Запада россиянам в возрасте от 16 до 22 лет, удвоение поддерживаемых правительствами западных стран образовательных программ в колледже и аспирантуре для россиян для обучения за рубежом и предоставление более гибких рабочих виз для тех, кто окончил.

Нуланд пишет, что Вашингтон должен попытаться охватить как можно большую молодёжную аудиторию в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на Facebook, Telegram и YouTube, а также на других новых русскоязычных цифровых платформах. Реализацию данной стратегии через соцсети уже можно было наблюдать при организации протестных акций в России 23 января 2021 года.

Состояние двусторонних отношений между Россией и США очень точно в ноябре 2020 года охарактеризовал президент России Владимир Путин. Он сказал следующее: «Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены».

Решение о продлении на пять лет Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — это позитивное событие, и продление выгодно как России, так и США. Можно даже сказать, что Вашингтон в нём больше нуждается, т.к. отстаёт от Москвы в вопросах модернизации своих стратегических ядерных сил. Но это не признак потепления отношений, это пример избирательного взаимодействия.

Алексей Вандам (Едрихин)
Алексей Вандам (Едрихин)

Какие же прогнозы на будущее?

Хороших отношений между Россией и США не будет никогда. И это следует усвоить раз и навсегда. Отношения между нашими странами будут плохими или очень плохими.

Россия может установить хорошие и даже тёплые отношения с США только при полном отказе от своего суверенитета. На память сразу же приходят слова русского генерала Алексея Вандама (Едрихина), военного разведчика и геостратега: «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом!» и «Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ».

Однако и военно-политическое руководство нашей страны, и подавляющее число российских граждан выступают за суверенитет и самостоятельное развитие.

В то же время не будет и крупномасштабного военного конфликта с США в силу наличия у России мощного и современного ядерного потенциала как гаранта нашего суверенитета. А мирное время следует на полную катушку использовать для решения задач внутреннего развития страны.