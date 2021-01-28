Москва, , 08:47 — REGNUM Первый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джозефом Байденом, состоявшийся по инициативе главы Соединённых Штатов, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 27 января в социальной сети Facebook.

«Надеюсь, Байдену напомнили перед разговором, президент какой он страны и как зовут оппонента», — шутит Леонид К.

Часть граждан отметили крайне важное значение данного события. Люди считают, что не имеет смысла выяснять, кто был инициаторов телефонного разговора.

«Почему уделяется столько внимания по чьей инициативе прошёл тот или иной разговор? Разве не важнее то, что этот разговор вообще произошел? Есть вопросы в отношениях двух стран, которые нужно решать, а не надувать щеки от важности», — написал Евгений С.

Некоторые пользователи выразили свою обеспокоенность тем, что Байден попытается втереться в доверие к Путину, после чего нанесёт удар в спину. Люди отметили, что не испытывают и доли доверия к Соединённым Штатам.

«Будет снова гипнотизировать и дурить Путина «дружбой», — предположила Нина С.

Нашлись и те, кто указал на то, что Байден словно и не замечает Украину и для решения определённых проблем обратился к России.

«А Зеленский так ждал, что сначала позвонит ему и, может быть, даже с днём рождения поздравит», — пишет Oleg D.

Напомним, 26 января Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с недавно вступившим в должность президентом США Джозефом Байденом.