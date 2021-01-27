Милан, Италия, , 22:42 — REGNUM Правоцентристская оппозиция Италии предложит программу реформ для выхода из кризиса, заявил в среду, 27 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В частности, правые предложат снизить налоги, возобновить остановленные крупные проекты и открыть школы для очного посещения с соблюдением норм санитарной безопасности.

Если в нынешнем составе парламента вокруг такой программы не сформируется коалиция, тогда выборы неизбежны, заявил Сальвини, дав понять, что при некоторых условиях правые готовы обойтись без выборов.

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

26 января Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствии с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.