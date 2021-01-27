Киев, , 22:40 — REGNUM Вечером 27 января состоялась очередная встреча советников лидеров «нормандской четверки» в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Согласно источнику, Киев на переговорах представлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении говорится, что в ходе встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира в Донбассе.

Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

Напомним, что предыдущие переговоры состоялись 12 января, и тогда советники договорились встретиться еще раз в течение двух недель, чтобы обсудить актуальные вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Изначально встреча была запланирована на 22 января, но по просьбе украинской стороны ее перенесли из-за пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове.