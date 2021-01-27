Нарьян-Мар, , 22:36 — REGNUM Росрыболовство включит Карскую губу в перечень водных объектов, входящих в состав Северного рыбохозяйственного бассейна, чтобы местные жители могли вести на этой территории рыбную ловлю. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с руководством ведомства.

«Это решит проблему, которая долгое время была общей для рыбаков восточной части округа. Жители прибрежных посёлков Усть-Кара и Амдерма не могли законно осуществлять промышленное и любительское рыболовство», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года власти НАО инициировали включение территории поселений, расположенных вблизи Карской губы, в состав Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, чтобы обеспечить законность рыбалки для местных жителей. Само Карское море входит в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн. При этом в Правилах рыболовства для данного бассейна Карская губа, являющаяся составной частью Карского моря, не упоминается в перечне водных объектов.