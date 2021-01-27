Белград, , 22:26 — REGNUM Акт подписания сербскими властями Вашингтонского соглашения можно приравнять к государственному перевороту. Такое мнение высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович 25 января во время прошедшего в ИА REGNUM круглого стола на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?«

«Может быть это звучит слишком громко, но этот документ противоречит конституции Сербии. Если президент пошел против конституции, как это еще назвать, если не государственным переворотом?», — сказал Мирович.

Самыми проблемными с точки зрения Мировича являются пункты Вашингтонского соглашения под номерами 15, 16 и 8. По его словам, в соответствии с пунктом 15 Сербия отказывается от права возражать против приема сепаратистского Косово в ООН. Пункт 16 можно толковать как признание Иерусалима столицей Израиля, считает эксперт. В восьмом пункте соглашения говорится о том, что Сербии нужно диверсифицировать источники снабжения газом, и это напрямую затрагивает интересы России на Балканах, добавил Мирович.

«Подписав Вашингтонское соглашение, Александр Вучич ввел Сербию в сферу влияния США. Это юридический факт. Теперь он является протеже США в Сербии. Примерно это же сказал и бывший посол США в Германии и спецпредставитель президента Дональда Трампа по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл. По оценке американского дипломата, Вашингтонское соглашение — это победа США над Россией в Сербии», — резюмировал Деян Мирович.