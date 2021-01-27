Киншаса, , 22:24 — REGNUM За отставку правительства, возглавляемого Сильвестром Илунга Илукамбой, проголосовало 27 января большинство членов нижней палаты парламента Демократической Республики Конго, сообщает ActuaLitte.

Уточняется, что из 382 членов Национальной ассамблеи в пользу отставки правительства высказались 367. Подсчитав голоса, и.о. спикера парламента Мбосо Нкодиа Пуанга сказал, что правительство Илукамбы считается ушедшим в отставку.

Пуанга добавил, что Илукамба в течение суток должен подать заявление об уходе в отставку.

Напомним, неделю назад депутат Национальной ассамблеи ДР Конго Черубин Окенде инициировал отставку правительства Илукамбы из-за провалившейся политики реформ.

Теперь, когда парламент одобрил роспуск правительства Илукамбы, президент ДР Конго Феликс Чисекеди назначит нового премьер-министра, который будет формировать своё правительство.

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