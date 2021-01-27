Киев, , 22:20 — REGNUM 16 народных депутатов Верховной рады Украины обратились к министру образования Сергею Шкарлету с призывом оспорить решение окружного административного суда города Киева относительно переписывания учебников по истории Украины.

Майдан Mstyslav Chernov

Об этом вечером 27 января сообщил скандально известный народный депутат Владимир Вятрович, который при президенте Порошенко занимал пост главы института национальной памяти.

«Считаем, что министерство образования и науки должно обжаловать это решение окружного административного суда Киева и не допустить переписывания историӥ Майдана под диктовку российских марионеток», — отмечает Вятрович.

ИА REGNUM напоминает, что 26 января окружной админсуд Киева обязал министерство образования и науки пересмотреть школьные учебники по истории в части освещения ими событий т.н. «революции достоинства» (то есть госпереворота, который произошел зимой 2014 года). Соответствующее решение принято по иску юриста Андрея Портнова, который считает, что предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013—2014 гг.

Вятрович возмущен тем, что с момента оглашения суда прошли сутки, а реакции министерства образования до сих пор нет. Он подозревает, что позиция министерства в этом вопросе тождественна позиции Портнова.

«Очень хотелось бы увидеть шаги, которые убедят общество в обратном и покажут государственные основы политики нового министра образования… Молчание МОН будет преступным бездействием, за которое придется отвечать перед украинским обществом», — резюмировал политик.