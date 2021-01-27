Тегеран, , 22:00 — REGNUM Малейший агрессивный шаг со стороны сионистов станет поводом для уничтожения Хайфы и Тель-Авива, заявил 27 января представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи в интервью телерадиокорпорации IRIB.

«Если мы заметим малейшую ошибку со стороны сионистского режима в отношении Исламской Республики, мы ударим как по ракетным базам, угрожающим Ирану, так и в кратчайшие сроки сравняем с землей Хайфу и Тель-Авив», — сказал Шекарчи, добавив, что власти Израиля не имеют реального представления о мощи вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Такими словами он ответил на недавние заявления начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Авива Кохави, который пригрозил ударом по Ирану в случае «малейшей ошибки» иранских властей.

Напомним, Авив Кохави 26 января заявил, что ядерное соглашение с Ираном является плохим на всех уровнях и его восстановления нельзя допустить. При этом он рассказал, что поручил подготовить ряд новых военно-оперативных планов в отношении Ирана.

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