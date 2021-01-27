Киев, , 21:55 — REGNUM Массовая вакцинация украинцев начнется уже в феврале, как и было запланировано ранее, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире украинского телевидения вечером 27 января.

Таким образом чиновник отреагировал на опубликованный ранее сегодня прогноз издания The Economist о том, что Украина сможет получить широкий доступ к вакцинамот коронавируса не раньше 2023 года.

Степанов заявил, что комментировать «какие-то там домыслы» он не собирается и почему назван именно 2023 год, он не понимает.

«В отличие от разных аналитиков, мы в минздраве выполняем все обязательства, которые на себя берем… Если мы сказали, что начинаем массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы ее начнем в феврале этого года», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM напоминает, что 25 января президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация населения Украины от коронавируса начнется уже в феврале. По его словам, уже в ближайшее время в страну поступит 1 млн доз COVID-вакцины от «ведущего международного производителя». Что характерно, ни Зеленский, ни Степанов не уточнили, какая конкретно вакцина будет использована для вакцинации.