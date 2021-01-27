Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Проблему Северной Кореи обсудил американский президент Джо Байден с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой, сообщили 27 января в пресс-службе Белого дома.

Беседуя по телефону, лидеры двух стран «подтвердили необходимость полной денуклеаризации Корейского полуострова». Также они отметили, что нужно быстрее решить проблему похищенных японских граждан.

Кроме того, Байден и Суга коснулись темы Китая. Обсуждались и вопросы военного союза США и Японии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, безуспешная попытка наладить отношения была предпринята лидерами США и Северной Кореи при 45-м президенте Штатов Дональде Трампе.

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