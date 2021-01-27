Вашингтон, 27 января 2021, 21:30 — REGNUM Заявление бывшего главы Госдепа Майка Помпео о геноциде уйгуров в Китае изучается на предмет его правомочности, заявила 27 января на слушаниях в Конгрессе кандидат в постпреды США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
При этом американский дипломат высказала точку зрения Госдепа, согласно которой политика Китая по уйгурам «ужасна».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео под занавес своего пребывания в Госдепе заявил, что власти Китая системно истребляют уйгуров. Он назвал политику Пекина в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом.
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