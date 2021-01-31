31 января 2021 | Время чтения 4 мин

В канун более чем вероятной смены власти в планетарном центре силы — а победа Байдена в США мало у кого вызывает сомнения – коллективные «друзья Украины», прежде всего из англо-саксонского мира, проводят работу над ошибками. И готовятся к тому, что общая ситуация может глобально измениться.

Андрей Ганжа, , 21:00 — REGNUM



Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Канада с ее мощной украинской диаспорой всегда была союзницей украинских националистических сил. Но даже там при взгляде на современное состояние своей «материнской платы» они готовы закатить глаза и: «Знаете, просто Украина. It's just Ukraine — и все понимают, почему ваш проект не удался». В абсолютно органичной уверенности, что «львиная доля ошибок и проблем Украины — это «заслуга» самих украинцев, которые, как мы знаем — талантливый народ и, в частности, талантливо умеют друг друга обманывать и потом жаловаться на свою злую судьбу». Хотя трезвомыслящие западные партнеры не снимают с себя определенной доли ответственности: «Мы все немного причастны к ошибкам 2014−19 годов».

Все цитаты — из преамбулы лекции канадского дипломата Романа Ващука, организованной «Научным обществом Шевченко» в Канаде. Лекция была посвящена именно западной «причастности к ошибкам» в украинских событиях 2014−2019 годов. Именно в эти годы уроженец Торонто Роман Евгеньевич Ващук был Чрезвычайным и Полномочным послом Канады на Украине.

Как по мне, то основной вывод господин посол дал в самом начале своего анализа: «Даже ближайшие враги не полностью понимают Украины, а отдаленные друзья — и подавно». Не уверен, что понимает ее и сам Роман Ващук. Во всяком случае — если исходить из состава и анамнезов тех десяти основных ошибок, которые западные партнеры, по мнению Ващука, допустили в отношении Украины. С некоторыми из них («реформ-большевизм» или «лавина иностранных требований и визитов») можно, безусловно, согласиться. Некоторые ошибки (стимуляция госпереворота в 2014 году или причастность к деградации экономики) посол вообще не заметил. А некоторые (о «войне с Россией) оцениваются с позиций канадской диаспоры, а ведь давно известно: чем дальше голубятня, тем больше в ней ястребов.

Роман Ващук Mykola Vasylechko

Но сейчас не о политических позициях Романа Ващука, а о восхищении его прогнозами. Лекция была читана за три дня до украинских местных выборов 22 октября. И прогноз экс-посла оказался на удивление точным:

основной прогноз: «много нынешних мэров будут переизбраны». Так и произошло. Суммарный рейтинг местных (=мэрских) партий составил 22%;

«следует ожидать определенного реванша «Оппозиционной платформы — За жизнь» на юго-востоке». Так и произошло: ОПЗЖ набрала 12,5%;

«будет определенное восстановление влияния «Европейской солидарности» Порошенко, он снова станет ключевой фигурой, олицетворять альтернативу Зеленскому». Опять-таки попадание: ЕС набрала 13,7%.

В дипломатии, как и в политике, молчание порой означает куда больше, чем любые слова. И что характерно: о перспективах политической силы Зеленского Ващук тактично умолчал. Зато акцентировано упомянул о «комедианте без всякого политического опыта, которого звали Джимми Моралес». О президенте Гватемалы в 2016—2020 годах, который пришел к власти на лозунгах антикоррупционной борьбы, а сейчас прилагает все усилия, чтобы избежать судебных обвинений в коррупции.

У нас партия Зеленского на местных выборах получила первое место — 19% мандатов в областных советах. Но в сравнении с результатами парламентских выборов прошлого года (43% голосов и 56% мест в Верховной раде) это означает падение поддержки в разы. А впереди «зима на повышенных коммунальных тарифах» и вполне вероятный КОВИД-локдаун, ответственность за который, в любом случае, упадет на «Слугу народа». В таких условиях молчание по поводу будущего политика и его политсилы вызывает смутное сомнение в перспективах этого будущего.

Верховная рада Украины Gov.ua

Но если появилась версия будущих изменений, то закономерно поднимается вопрос, каким будет это будущее. В своей лекции Роман Ващук рассказал:

«Я был на одном совещании с ключевыми американцами, среди которых были представители команды Байдена. Все эти американцы говорили украинцам: «Подождите еще несколько месяцев, не делайте никаких основных уступок теперь, потому что общая политическая ситуация может глобально измениться в вашу пользу, и тогда вы можете уже по-новому калибровать свой подход».

Уже сейчас понятно, что Джо Байден, в случае занятия кресла в Овальном кабинете Белого дома, неизбежно ослабит американо-китайское противостояние. Но тогда милитарно-дипломатическое либидо американских демократов будет требовать сублимации, перенаправления энергии. А если Китай исключается, из Передней Азии уходят, а в Закавказье пока не пускают, то остается только западная граница России. В таком случае ново-старым «объектом желания» демократов опять станет Украина.

Джо Байден Facebook.com/joebiden

И на «конфетно-букетный период» Киеву надеяться не стоит: все — от денег до «Джавелинов» к ногам любимой Вашингтон уже бросил. Теперь Украина ставится перед необходимостью все это использовать в рамках заданной, хм…, «калибровки».