Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин и глава военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудили готовность совместно бороться со «стратегическими врагами», сообщил 27 января журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Об этом главы военных ведомств США и ФРГ поговорили по телефону 27 января.

Борьбу с какими именно «стратегическими врагами» обсуждали Ллойд Остин и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Кирби уточнять не стал.

Кроме того, были затронуты ситуация в Ираке и Афганистане, а также угрозы пандемии коронавируса.

Пентагон и министерство обороны Германии договорились продолжать открытый диалог, отметил Кирби.

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