31 января 2021 | Время чтения 9 мин

Владимир Станулевич, , 20:00 — REGNUM В понедельник, 10 ноября, заместитель председателя правительства РФ и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил нового министра Алексея Чекункова сотрудникам министерства.

Новый министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Minvr.gov.ru

Сын дипломата и руководитель правительственного инвестиционного фонда США

Сайт Минвостокразвития РФ: «Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске Белорусской ССР (ныне Республика Белоруссия). Его отец, Олег Федорович Чекунков, в 1998—2001 годах был чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии во Вьетнаме. В 2001 году Алексей Чекунков окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ. В 2002—2003 годах работал директором проектов в инвестиционной группе «Алроса». Участвовал в проектах по объединению ряда золотодобывающих активов в Якутии».

ТАСС о том, чего нет в официальной биографии нового министра: «В 2003—2006 годах был специалистом, затем вице-президентом в инвестиционной компании Delta Private Equity, которая была подразделением инвестиционного фонда The US Russia Investment Fund. Фонд был создан правительством США для частных вложений в российскую экономику, существовал в 1995—2008 годах. Затем его функции перешли к Американо-российскому фонду по экономическому и правовому развитию, USRF (в 2015 году включен в перечень иностранных и международных НКО, деятельность которых была признана в России нежелательной).

В 2006—2009 годах Алексей Чекунков являлся одним из основателей инвестиционной компании «Объединенная золотая компания» (ОЗК), входившей в консорциум «Альфа-Групп». Занимал должность управляющего директора «ОЗК».

С 2009 по 2011 годыруководил собственной инвестиционной компанией New Nations Capital (специализация — венчурные инвестиции, инвестиционно-банковские услуги)».

Ориентация на Китай и восточные единоборства

Сайт министерства о том же периоде высказался сдержаннее: «В 2001 — 2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России. Управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока — в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

В 2011—2013 годах — директор, член правления и инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда с капиталом $2 млрд».

В юности А. Чекунков занимался карате, что помогло ему в 2013 году войти в команду Ю. Трутнева — помимо прочего президента Ассоциации киокусинкай России, обладателя пятого дана. Восточные единоборства близки и более высокому руководству страны.

С октября 2014 года — генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», учрежденного в 2011 году Внешэкономбанком (ныне ВЭБ. РФ) для ускоренного развития Дальневосточного и Байкальского регионов.

«Коммерсантъ» уточняет эффективность менеджера: «В качестве главы ФРДВ господин Чекунков отвечал в первую очередь за финансовую поддержку проектов, реализуемых на Дальнем Востоке. Всего, по данным фонда, за время работы было проинвестировано 56 млрд руб., из которых 16 млрд руб. уже вернулись, объем подписанных сделок составляет 75 млрд руб., а свободного капитала у фонда около 17 млрд руб».

Осуществлять решения Президента и Правительства РФ по развитию Арктики теперь будут два человека — Юрий Трутнев (справа) и Алексей Чекунков (слева) Minvr.gov.ru

Цифровизация как локомотив карьеры

«Коммерсантъ»: «Однако функционал фонда в последние годы был существенно расширен за счет «цифровых» проектов и мер по поддержке МСП и социальных инициатив на Дальнем Востоке. В частности, фонд реализовал проект по распределению участков для аквакультуры, что привело к резкому увеличению количества распределенных участков и стоимости, уплаченной инвесторами на аукционе (этот опыт является аргументом в пользу применения аналогичного подхода к лесным участкам)».

Цифровизация распределения участков аквакультуры стала вторым бонусом карьере Алексея Чекункова после карате. Ее во время поездки на Дальний Восток осенью 2020 года оценил Михаил Мишустин. Председатель правительства — энтузиаст цифровизации, успешно внедривший ее в налоговую службу в бытность руководителем ФНС. Во время поездки М. Мишустин, похоже, и решил определить А. Чекункова в Министерство развития Дальнего Востока и Арктики. Не только свои, но и премьерские пожелания высказал Юрий Трутнев, напутствуя министра: «Я сильно надеюсь на поддержку Алексея Олеговича в цифровизации… Нужно, чтобы люди получали необходимые услуги быстро, качественно, чтобы мы освобождали те деньги, которые тратятся на огромную армию чиновников».

Ю. Трутнев предполагает распространить опыт цифровизации на лесной хозяйство, наиболее развитую «старую» отрасль арктических регионов, которую пока не затронуло реформирование Минвостокразвития РФ с его поддержкой исключительно «новых» производств: «Разработан механизм управления лесным хозяйством. Нам его еще предстоит внедрить. Для этого Алексею Олеговичу потребуются новые возможности». Значит ли это, что следует ожидать передела в лесной отрасли, пока непонятно.

Арктика на вторых ролях, а условия жизни людей — в дальней перспективе

То, что Арктика осталась на вторых, относительно Дальнего Востока, ролях, можно понять из слов Ю. Трутнева, упоминавшего ее нечасто: «Нам вместе с Алексеем Олеговичем предстоит ежедневная большая кропотливая работа по развитию экономики Дальнего Востока. По созданию лучших условий для жизни людей. В части развития экономики, привлечения инвестиций, создания условия для новых проектов у нас получается… Та же работа начинается в Арктике. Там уже есть заявленный объем инвестиций, начинают осуществляться новые инвестиционные проекты».

Тайну, как совместить повышение эффективности территорий с сохранением уровня жизни его населения, Юрий Петрович не раскрыл: «Что касается условий для жизни людей — это более длительная работа. Она требует большого количества финансовых ресурсов. Нам надо вместе подумать, как это сделать быстрее и эффективнее». «Большого количества финансовых ресурсов» ждать вряд ли приходится, и качество жизни в Арктике — важнейшее положение Стратегии развития Арктической зоны — как бы зависло».

Более оптимистичный по должности и возрасту Алексей Олегович для вселения в жителей уверенности заявил: «Невозможен экономический рост, невозможно насыщение предприятий квалифицированными кадрами, новыми смыслами и решениями без того, чтобы жители Дальнего Востока и Арктики чувствовали себя счастливыми и жили в комфортных благоприятных условиях».

Чекунков — идеолог команды Трутнева?

Судя по тому, что делает команда Юрия Трутнева, Алексей Чекунков — один их главных ее идеологов. В 2015 году «Ведомости» взяли у А. Чекункова, тогда гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, интервью, где будущий министр раскрыл свои подходы к развитию территории: «…Я бы не допускал никого к управлению государственными деньгами, кто не инвестировал собственные деньги. Обязательно, чтобы у кандидата был опыт и инвестиций… и собственные «бизнес-шрамы», ибо только на ошибках учатся…

Проблема России? — Громадные территории и расстояния… почему бы не сделать для всех некий равный субсидируемый государством тариф, чтобы развивать производство там, где уже живут люди вдоль дороги…

Китай… с избытком ставит современные мощности, сразу строя до 20% от мировых объемов отрасли, субсидируют электроэнергию или уголь. И эти верхние 20% по цене просто выдавливают… менее конкурентоспособных…

Мы не можем себе позволить сидеть в низкоконкурентных по природно-географическим причинам нишах — там кислород скоро закончится. Обратный отсчет пошел, нам нужно расшивать внутреннюю неконкурентоспособность, толкать передел, субсидировать перевозку и коммуникации…

Сейчас все автоматизировано, и нужен минимум людей, чтобы управлять комплексами любой сложности… лучше дать им дом с участком или гектар, как Юрий Петрович предложил. И таких людей нужны не миллионы, а тысячи…

Стране… нужны люди, которые создадут новые производственные мощности… которые создали крупные бизнесы… готовы рискнуть всем… если государство пойдет им навстречу… Предприниматель все равно ответит всем своим имуществом, но и думать будет, куда вложить, и драться будет за эти деньги, за их возвратность и доход…

Потенциал для создания новых предприятий в регионе очень велик — благодаря изобилию природных ресурсов и географической близости с громадными рынками АТР. Поэтому первые успехи новых инвестпроектов — в ТОРах, в свободном порту Владивосток… должны вызвать лавинообразный эффект…»

Вице-премьер правительства РФ и полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев представил министра Алексея Чекункова коллективу министерства Minvr.gov.ru

«Он своей позиции никогда не меняет»

Становится понятно, почему в Арктике сделана ставка на Мурманск как на столицу Арктики, с его близостью к европейским рынкам, инвестициям — это калька Владивостока.

Но российский Дальний Восток сосредоточен у границ Китая, с его огромным рынком сбыта и инвестиций, а Русская Арктика — на берегу Ледовитого океана. Если дальневосточные подходы не будут скорректированы, в связи с принципиально другой конфигурацией Арктики, то Минвостокразвития РФ при А. Чекункове откроет перспективу проектам Мурманской области и очагам арктических месторождений с крупными инвесторами. Остальные территории восточнее Мурманска ожидает «расшивка внутренней неконкурентоспособности и передел». Сохранятся «старые» производства, имеющие госзаказ и выход на «высокие кабинеты», типа северодвинского «Севмаша» или лесной отрасли. Перспективы поддержки бизнеса, не имеющего мирового рынка сбыта или высокой, нереальной для Севера, рентабельности, туманны. Беспокоиться о перспективах традиционным отраслям типа сельского хозяйства (оно на Русском Севере в XVII веке было более эффективным, чем в средней полосе), похоже, не стоит.

Корректировать планы мешает одно обстоятельство. В своем интервью «Ведомостям» Алексей Чекунков выделил как положительное такое качество Юрия Трутнева: «У него особый характер, он своей позиции никогда не меняет. Если он встал на какой-то курс, то идет им, невзирая на препятствия и возражения». Алексей Олегович тоже сложившийся управленец, хотя подчеркивает свою гибкость в подходах.

Основная проблема повышения экономической эффективности территорий — рост социальной напряженности из-за несправедливых, в глазах населения, «переделов». Вытеснение малого и среднего бизнеса из ряда отраслей «ради эффективности» уже стало «питательным бульоном» для, казалось бы, необъяснимых по силе протестов в Архангельской области (Шиес) и Хабаровске.

Для стабильности арктических территорий при усиливающемся Ю. П. Трутневе и Минвостокразвития РФ будет полезна прозрачность социально-экономических процессов и деятельности этого министерства, их мониторинг из независимых источников администрацией президента РФ и аппаратом председателя правительства РФ, создание арктической депутатской группы в Госдуме РФ, групп экспертных сообществ при Совете Федерации и ГД РФ по разработке вариантов развития Арктики, горизонтальные связи арктических регионов в виде ассоциаций, союзов, развитие ассоциации «Арктические муниципалитеты», разработка регионами и экспертами «поправок» к мероприятиям, проводимым Минвостокразвития РФ, активность профсоюзных организаций, способных вести конструктивный диалог с федеральной и региональной властью, мониторинг старых и новых проблем Арктики федеральными СМИ.

Несмотря на все оговорки и опасения, Алексею Олеговичу Чекункову надо пожелать успеха в работе на таком важном направлении возрождения России, как Арктика!