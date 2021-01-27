Киев, , 21:02 — REGNUM Новый президент США Джо Байден «чрезвычайно хорошо» разбирается в ситуации на Украине как для человека, который является президентом другой страны.

Сговор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом на дискуссионном мероприятии в Киеве сегодня, 27 января, заявил экс-посол США в Киеве, директор центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст.

Дипломат напомнил, что Байден был ключевой фигурой, формировавшей внешнюю политику в отношении Украины, когда занимал пост вице-президента США.

«Он внедрял все жесткие решения в отношении Москвы — даже те, которые Обама не хотел воплощать. Например, не думаю, что я выдам тайну — он отстаивал позицию предоставления Украине комплексов Javelin, когда был вице-президентом, но его босс этого не хотел», — цитирует слова Хербста украинское государственное информагентство «Укринформ».

Хербст предполагает, что при Байдене будет более активная политика поддержки Украины, чем это было при Обаме и тем более при Дональде Трампе. Но вместе с тем новый президент США будет требовать из Киева реформ.

«По мнению Байдена для того, чтобы Украина была сильной — а именно такая Украина отвечает интересам США — в ней должны произойти реформы… Думаю, при президенте Байдене политика США в отношении Украины будет серьезно сосредоточена на реформах, и это — очень хорошо», — резюмировал экс-посол.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Зеленский и Джо Байден легко найдут общий язык. Глава украинской дипломатии предполагает, что в общении президентов «сработает химия», но вместе с тем он признал, что Украина не будет главным внешнеполитическим приоритетом новой администрации в США.

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